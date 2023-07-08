Karşıyaka, Emre Keleşoğlu ve Haydar Yılmaz ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmek için Emre Keleşoğlu ve Haydar Yılmaz ile birer yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, takviye sayısını 4'e çıkardı.

TFF 3'üncü Lig'de birçok ismin ayrılması sonrasında kadrosunu önemli oranda değiştirmek zorunda kalan ve transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, Düzcespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Van Spor'dan 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz'la birer yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor FK'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ile el sıkışan Karşıyaka, böylelikle takviye sayısını 4'e çıkardı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023