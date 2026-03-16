3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk kez art arda 5 galibiyet alarak son 5 hafta kala Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka'ya prim morali geldi. Cumartesi günü oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor maçı öncesinde henüz sezon bitmeden 7 Nisan için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi kritik maç arifesinde takıma prim borçlarını kapattı.

Karşıyakalı futbolculara Altay derbisi galibiyeti için 35 bin 500, Uşakspor deplasman galibiyeti için ise 30'ar bin TL prim ödemesi yapıldı. Kaf-Kaf, en yakın rakibi Ayvalıkgücü'nü 2-0 yenerek puan farkını 4'e çıkarırken, Play-Off'taki muhtemel rakibi karşısında saha avantajını almak için de büyük adım attı. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi bayram öncesi de takıma ödeme yapmaya çalışacak. Kaf-Kaf bayramın ardından 25 Mart Çarşamba günü Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıkacak.

