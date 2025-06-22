Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı

Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı
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Ufuk Sarıca, sezon ortasında ayrıldığı Karşıyaka'nın ardından Süper Lig'in yeni takımlarından Esenler Erokspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekibi Karşıyaka'dan sezon ortasında kulüpte yaşanan mali sıkıntılar ve kadronun önemli oranda dağılması nedeniyle ayrılan Antrenör Ufuk Sarıca, bir süredir görüştüğü ligin yeni takımı Esenler Erokspor'la resmen anlaştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Karşıyaka'da toplam 10 yıl görev yaparak kulübe 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise lig şampiyonluğu kazandıran 53 yaşındaki Sarıca, yeni ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Ufuk Sarıca transfer çalışmalarına da başlarken ekibinde Karşıyaka'dan yardımcılarının da olması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncu olarak da görev yaptığı yeşil-kırmızılılarda 2012-2016 ve 2019-2025 yılları arasında antrenörlük yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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