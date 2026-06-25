Karşıyaka Spor Kulübü’nden 100. Yıla Özel 'Ata Mirası' Forma

ARMASINDA ay-yıldızlı bayrağımızı taşıma onurunu cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat verdiği Karşıyaka Spor Kulübü, bu gururlu günün 100'üncü yılı anısına özel forma çıkardı. Tam bir asır önce 24 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından kulübe emanet edilen ay-yıldızlı armanın 100'üncü yılına özel hazırlanan, "Ata Mirası" adı verilen forma taraftarla buluştu. Bir asırlık gururun, bağlılığın ve cumhuriyet sevdasının izlerini taşıyan özel formada Atatürk'ün kulübü ikinci kez ziyaret ederek ay-yıldızla onurlandırdığı günün fotoğrafı ve tarihi yer aldı.

Formanın yarından itibaren lisanslı ürün mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu. Kurucularının Kurtuluş Savaşı'nın ardından tekrar oluşturdukları takımla yabancı takımları yenerek İzmir'de namağlup şampiyonluğa ulaşması üzerine Atatürk tarafından kulübe emanet edilen armasında ay-yıldız taşıma onurunun 100'üncü yılı, Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi'nde camiayla birlikte de kutlandı. Kutlamaya Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, divan üyeleri, başkan Yiğit Tusder, eski başkanlar Azat Yeşil, Fatih Diniz, Seyhan Evlioğlu, futbol takımının teknik direktörü Burhanettin Basatemür gibi isimler de katıldı.

İLK GÖRÜŞME ALPAY'LA

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi ilk olarak Burhanettin Basatemür'le sözleşme yenileyen Karşıyaka yönetiminin iç transferde ilk görüşmesi ön libero Alpay Eroğlu ile yapıldı. 25 yaşındaki oyuncu ile yapılan toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Alpay'ın yeni sezonda takımda forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Alpay'a yeni sezon için teklif sunulduğu, tarafların ilerleyen günlerde tekrar buluşacağı bildirildi. Alpay geçen sezon stoperde de oynamasına rağmen 30 maçta 6 gol, 2 asistle takıma katkı yapmıştı.

Karşıyaka'da bu hafta görüşülmesi planlanan Mücahit Aslan'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görüşmesinin gelecek haftaya kaldığı öğrenildi. İzmir ekibinde sözleşmesi biten forvet Ömer Faruk Sezgin'in de ilerleyen günlerde İzmir'e geleceği bildirildi. Yeşil-kırmızılı futbol şube yönetimi kanat oyucusu Erhan Öztürk ile masaya oturacak. Kontenjana takıldıkları için kaleci Tunay ve Tolga ile anlaşma sağlanmayacak. Geçen sezon takım kaptanlığı da yapan kaleci Tunay, sanal medya hesabından Karşıyaka'ya veda ettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı