Karşıyaka potasında hareket başlıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi henüz iç ve dış transferde bir hamle yapmayan Karşıyaka, yeni haftadan itibaren gaza basmak istiyor. Sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir'le geçen hafta görüşme yapan Kaf-Kaf'ın yeni yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla bu hafta yeniden masaya oturmayı planlıyor. Takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Kandemir'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER YASAĞI 55 MİLYON TL

Bir yandan iki yıldır ana sponsoru olmayan takıma sponsor arayışlarını sürdüren yönetim, öncelikle yerli transfere yönelmek istiyor. Takımın yerli oyuncularından Samet Geyik ve Mert Celep ayrılırken, Egemen Yapıcı ise kadroda tutulmuştu. FIBA'daki eski yabancıların alacağı nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışacak Karşıyaka'da bu rakamın, mali kongrede konuşulduğu gibi 86 milyon TL değil, kesinleşmiş 55 milyon TL civarında olduğu ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılılar, transfer yasağı borcunu taksitlendirmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı