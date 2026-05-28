Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür teklifleri bekletiyor

3. Lig ekibi Karşıyaka'da olağanüstü genel kurul öncesi teknik direktör Burhanettin Basatemür, 2. Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğinin Karşıyaka olduğunu belirterek yönetimin kararını beklediğini açıkladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 11 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün kendisine gelen teklifleri reddettiği ifade edildi. İlk önce veda paylaşımı yapan ardından taraftarın yoğun ısrarı üzerine kararını askıya alan tecrübeli teknik adam, "Taraftarımızdan gelen mesajlardan çok etkilendim. O olumlu tepkileri görünce Karşıyaka'da devam etme isteğim arttı. Şu an 2'nci Lig'den birçok kulüp benimle temasa geçte ama benim önceliği Karşıyaka. Yönetimin durumunu ve ardından kararını bekliyorum. Kendilerinden olumlu dönüş gelirse konuşuruz. Bizim temel görevimiz takımı ileriye taşımakla birlikte oyuncularımızın performansını artırmak ve onları geliştirmektir. Bu sezon bu konuda ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Selim Demirci, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt gibi genç oyuncularımız büyük aşama kaydetti. Çok sayıda oyuncumuzun kendini geliştirdiğini söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
