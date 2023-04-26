Karşıyaka'da Mustafa Aşan geri dönüyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Mustafa Aşan, 1 maçlık aradan sonra yeşil-kırmızılı takıma geri dönüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 29. hafta mücadelesinde evinde Ağrı 1970'i konuk etmişti. Yeşil-kırmızılılar, müsabakayı Ali Say, Yılmaz Ceylan ve Fatih Taşdelen'in golleriyle 3-1 kazanırken konuk ekibin tek golünü ise Muhammet Yılmaz atmıştı. İzmir temsilcisi 3 puana sevinirken karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan ve soyunma odasına sağlık ekiplerinin destekleriyle giden Mustafa Aşan, moralleri bozmuştu. Yeşil-kırmızılı kulüpte Ağrı 1970 müsabakasından sonra yapılan tetkikler sonucunda 34 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlenmişti. Bu süreçte çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mustafa Aşan, Kaf-Kaf'ın hafta sonu oynayacağı 52 Orduspor FK maçında tekrar ilk 11'e dönecek.

Öte yandan Karşıyaka'da 30. hafta mücadelesi olan Çatalcaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onur Kolay, 52 Orduspor müsabakasında forma giyemeyecek. - İZMİR