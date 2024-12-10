Karşıyaka'da Kriz Devam Ediyor: İki Oyuncu Kadro Dışı

Karşıyaka'da 4-0'lık Silifke maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay'a af çıkmadı ve iki deneyimli oyuncu, Bursaspor maçında da sahada olmayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da problem bitmeden devam ediyor. Kulüpteki yöneticilerin istifa etmesi sonucunda yönetimin düşmesi ve kongrede de aday çıkmayınca başkansız kalan İzmir ekibi, son 4 maçında ise 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Böylece zirvedeki Bursaspor'la puan farkı 11'e çıktı ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşıldı. Yaşanan sorunlar üzerine birde teknik heyet Silifke maçından sonra Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay'la sorun yaşayınca bu iki oyuncu kadro dışı bırakıldı. Zorlu Bursaspor maçı öncesinde Mustafa Reşit Akçay'ın da kesin olarak tecrübeli oyuncuları kadroya almayacağı ifade edildi.

Cenk Ahmet ve Onur Akbay'ın performansı

Karşıyaka'nın 37 yaşındaki sağ beki Cenk Ahmet Alkılıç, bu sezon 13 lig maçında bin 127 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda iki de gol atmayı başardı.

Sezon başında Erokspor'dan transfer edilen 38 yaşındaki stoper Onur Akbay ise düzenli olarak forma şansı bulamazken yeşil-kırmızılı formayı 4 karşılaşmada giydi ve toplam 50 dakika süre buldu. - İZMİR