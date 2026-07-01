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Karşıyaka yönetimi Kandemir'le görüştü

Karşıyaka yönetimi Kandemir'le görüştü
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Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'da başkan Yiğit Tusder ve şube yönetimi, takımı geçen sezon ligde tutan antrenör Ahmet Kandemir ile bir araya geldi. Görüşmede yeni sözleşme konuşulmazken, taraftarın önümüzdeki günlerde yeniden buluşması bekleniyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka'da başkan Yiğit Tusder ve şube yönetimi, takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde ligde tutan Antrenör Ahmet Kandemir'le ilk toplantıyı yaptı. Sözleşmesi biten tecrübeli çalıştırıcıyla sezon öncesi kulübün ve basketbolun genel durumu görüşüldü. Taraftarın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda yeni sözleşmeyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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