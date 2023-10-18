Karşıyaka'da Fatih Taşdelen'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçta 5 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'da son iki maçın kahramanı olan Fatih Taşdelen'in bu hafta Silifke Belediyespor deplasmanında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta üçüncü sezonunu geçirip, geride kalan iki sezonda da takımın en skorer ismi olan tecrübeli santrfor, bu yıl ise Yasin Ozan'ın transferi sonrası yedek kulübesini mesken tuttu. Ligin ilk iki maçında süre alamayarak üçüncü hafta Pazarspor deplasmanında yalnız 4 dakika forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ardından yine sonradan oyuna girdiği son maçlarda fark yarattı.

Önceki hafta Batman Petrolspor deplasmanında takımı devreyi 1-0 yenik durumda kapatmışken 53'üncü dakikada oyuna giren futbolcu; Yasin'in attığı ilk golün asistini yapıp, ardından galibiyet golüne imza attı. Geçen hafta da Ergene Velmimeşespor önünde skor 0-0'ken 59'uncu dakikada sahaya alınan Fatih, yaptığı 2 asistle galibiyeti getirdi. Taraftarlar son 2 maçta 68 dakikada forma giymesine rağmen 1 gol, 3 asistle oynayan Fatih Taşdelen'i ilk 11'de görmek istiyor. Karşıyaka'da Batman deplasmanında kırılan kolu alçıya alınan stoper Alpay ise yine görev yapamayacak.

GALİBİYETİ YEDEKLER GETİRDİ

Karşıyaka'da son iki haftada alınan 2 galibiyete yedek kulübesinden gelen yıldız futbolcular direkt katkı yaptı. Bu sezon kadrosunda usta golcüler bulunan yeşil-kırmızılılarda Yasin Ozan sürekli ilk 11'de oynarken, Emre Gemici son iki maça, Fatih Taşdelen ve Adem Büyük ise sezon başından beri oynanan 6 maça da yedek kulübesinde başladı. Son iki haftada kenardan oyuna giren Fatih, 2 galibiyete 1 gol, 3 asist; Adem Büyük ise 1 gol, 1 asistle katkı verdi. Geçen sezon Fatih'le birlikte takımın en skoreri olan, bu yıl Amasya ağlarını 2 kez sarsan Emre Gemici ise Adem'in Ergene Velimeşe'ye attığı son golü akıl dolu bir pasla hazırlayan isim oldu.