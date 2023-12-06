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Karşıyaka'da Emre Gemici'nin takımdan ayrılma isteği kabul edilmedi

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Karşıyaka'da golcü Emre Gemici'nin takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu isteği kabul etmediği belirtildi. Gemici'nin kafasının karışık olduğu ve gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka'da takımdan ayrılmak istediğini belirterek geçen hafta antrenmanlara çıkmayan, son Kemerkent Bulvarspor maçında da ileri uçta Fatih Taşdelen'in sakatlığına rağmen kadroda olmayan golcü Emre Gemici'ye dönüş yolu kapandı. Tecrübeli futbolcunun Bulvarspor maçının ardından önce yönetimden özür dileyerek takıma dönmek istediği belirtilirken, ardından ise kafasının karışık olduğunu söylediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüp gözden çıkarılan Emre Gemici için gelecek tekliflere açık olacak.

Emre'nin bu şekilde takıma fayda sağlayamayacağını söyleyen Başkan Azat Yeşil, "Bir günü bir gününü tutmuyor. Dengesiz tavırları var. Önce dönmek istediğini belirtip ardından vazgeçti. Bu şekilde olmaz. Devre arasında oyuncumuz için gelecek tekliflere açık olacağız. Yerini transferle dolduracağız" dedi.

Ara transferi konuşmak için erken olduğunu da dile getiren Başkan Yeşil, "Önümüzde oynanmamış iki maç var. Biz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Takım bu maçları iyi geçerse belki de başka oyuncu göndermeyiz, fazla transfere ihtiyaç duymayız" diye konuştu.

TEKNİK EKİPLE DEVAM

Karşıyaka ilk etapta devre arasına kadar takımı emanet ettiği Recep Umut'la teknik direktör olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken Başkan Azat Yeşil gündemlerinde teknik adam arayışı olmadığını vurguladı. Karşıyaka'nın eski teknik patronlarından Soner Tolungüç çalıştırdığı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'den dün istifa ederken, tecrübeli teknik adamın adının sosyal medyada yeşil-kırmızılılarda anılması sonrası Azat Yeşil, "Gündemimizde şu an böyle bir durum yok. Mevcut hocalarımızla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEFANSTA İKİ FİRE

Karşıyaka'da defansta birlikte görev yapan stoperler Alpay ve Ömer Alper, Bulvarspor maçının uzatma dakikalarında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Grupta bu hafta pazar günü Hacettepe 1945 deplasmanında iki stoperden birden yararlanamayacak Karşıyaka, diğer stoper Erdinç'in yanına alternatif arıyor. Kadrosunda altyapıdan Mertcan bulunan yeşil-kırmızılı ekip defanstan veya orta sahadan bir ismi stopere çekmeyi değerlendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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