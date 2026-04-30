Karşıyaka'da Cicibaş'tan özür ve devam sinyali

3'üncü Lig'de play-off'ta üst üste üçüncü kez hüsran yaşayan Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, taraftardan özür dilerken mücadeleye devam sinyali verdi. Aygün Cicibaş, 9 yıldır 3'üncü Lig'den kurtulamayan futbol takımının, iç sahada 15 bin taraftar önünde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek play-off'ta ilk turda elenmesinin ardından açıklama yaptı.

Taraftar ve camiaya seslenen Cicibaş, "Üzgünüz demek aslında az kalır; kahroluyorum, kahroluyoruz. Sahada alınan sonuç hepimizin, en çok da yağmur demeden, soğuk demeden takımını yalnız bırakmayan cefakar Büyük Karşıyaka taraftarının canını yaktı. 7'den 70'e o tribünde gözlerden akan yaşları görmek, kalbimin içine akan bir kor gibi içimi yaktı" dedi.

'ŞAHSIM ADINA HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Aygün Cicibaş tüm sorumluluğu üzerine alarak, "Gönül isterdi ki bugün deplasman hesapları yapalım, nasıl gideceğimizi konuşalım, yeni bir heyecanın peşinden yürüyelim. Ama olmadı. Şahsım adına herkesten özür diliyorum. Eğer bir sorumluluk varsa, o sorumluluk benimdir. Bu arma için üzülmeye de mücadele etmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU: DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIMIZA İNANCIM TAM

Karşıyaka'da son kongrede başkan adaylığı için ismi geçmesine rağmen ardından seçime girmeyen İsmail Çiftçioğlu ise, "Saha sonuçları değişir ama bu arma uğruna verilen mücadelenin onuru baki kalır. Sahada, tribünde ve ekran başında maçı izleyenlerin yüreğine sağlık. Play-off'ta veda etsek de Karşıyakalı olmanın gururuyla düştüğümüz yerden daha güçlü kalkacağımıza inancım tam" açıklamasını yaptı.

OFSAYT İSYANI SÜRÜYOR

Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin deplasmanda 0-0 biten ilk maçında Mücahit'e yapılan net penaltının verilmemesine tepki gösteren Karşıyaka'nın, rövanşta 43'üncü dakikada Ömer Faruk'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne isyanı sürüyor.

Sanal medyada taraftarlar, pozisyonun başlangıcını paylaşıp o an bayrak kaldırmayan yardımcı hakemin, golden sonra ofsayt kararı vermesine tepki gösterdi. Taraftarlar, "Pozisyonun ofsayt olmadığı oldukça net görünüyor. VAR sisteminin olmadığı bu ligde, pozisyon devam ederken bayrak kaldırmayan yardımcı hakemin, top ağlarla buluşmasının ardından ofsayt kararı vermesinin amacı nedir" mesajını paylaştı.

MİNİK TARAFTARIN GÖZYAŞLARI KAHRETTİ

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor maçında rakip öne geçtikten sonra tribündeki küçük bir taraftarın ağlayarak, "Bari bir tane atın ya" şeklindeki tepkisinin görüntüsü, sanal medyada yeşil-kırmızılılar arasında en çok paylaşılan görsel oldu.

Yüzlerce yeşil-kırmızılı, minik taraftarın görüntüsünü duygusal mesajlarla paylaştı. Play-off öncesi takıma prim kampanyası yürüten Karşıyaka 1912 Derneği, "Tribünde çocuklarımızın gözyaşı hepimizin içini acıttı. Ancak biliyoruz ki acıyla ekilen bu aşk sonsuza dek sürecek. Bu aşkın, bu büyük armayı ilelebet yaşatacağına inanıyoruz. Atalarımızdan aldığımız bu bayrak daima dalgalanacaktır" mesajını yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı