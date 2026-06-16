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Karşıyaka'da ilk imza Basatemür'den

Karşıyaka'da ilk imza Basatemür'den
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3. Lig ekibi Karşıyaka, yeni başkan Yiğit Tusder yönetiminde ilk hamle olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür ile sözleşme yeniledi.

3'üncü Lig'de yer alan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka'da Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim ilk hamle olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür'le sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren, birçok kulüpten teklif almasına rağmen yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik adam, Başkan Yiğit Tusder, Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier ve şube yönetimiyle görüşüp yuvada kaldı. Karşıyaka, takıma geçen sezon Play-Off oynatırken, Fenerbahçe'ye satılan Adem Yeşilyurt gibi gençleri vitrine çıkarıp taraftarın gönlüne taht kuran Basatemür'ün imzasını kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.12'de duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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