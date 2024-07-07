Karşıyaka, Ceyhun Gülselam'ı transfer etmek için teklif yaptı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Karşıyaka, son olarak Altay'da top koşturan Ceyhun Gülselam'a kanca attı. Maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'la yol ayrımına geldiği öğrenilen 36 yaşındaki futbolcuya Karşıyaka tarafından teklif geldiği öğrenildi.

Ceyhun'un da yeşil-kırmızılılara sıcak baktığı, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi. Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay formalarını giyen tecrübeli orta saha 6 kez de A Milli Takım'da oynadı.

Ceyhun geçen sezon Altay'da 30 resmi müsabakaya çıkıp 2 bin 468 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.