Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Ceyhun Gülselam'ı transfer etmek için teklif yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Ceyhun Gülselam'a teklif gönderdi. Maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'la yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki futbolcu, Karşıyaka'nın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Karşıyaka, son olarak Altay'da top koşturan Ceyhun Gülselam'a kanca attı. Maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'la yol ayrımına geldiği öğrenilen 36 yaşındaki futbolcuya Karşıyaka tarafından teklif geldiği öğrenildi.

Ceyhun'un da yeşil-kırmızılılara sıcak baktığı, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi. Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay formalarını giyen tecrübeli orta saha 6 kez de A Milli Takım'da oynadı.

Ceyhun geçen sezon Altay'da 30 resmi müsabakaya çıkıp 2 bin 468 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ceyhun Gülselam Karşıyaka Altay Futbol Spor Güncel Haberler

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title