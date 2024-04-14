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Karşıyaka, Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Hakan Yurtseven, Mehmet Sonay, Gürcan Uslu

Bulvarspor: Furkan Yardım, Furkan Çetinkaya, Emin Kaan Arslan, Ferhat Şenses (Ali Efe Çördek dk. 46), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 46), Ali Can Özer (Muhammed Kurt dk. 90), Umut Sönmez (Furkan Çölik dk. 90), Kaan Güdü, Osman Arslantaş, Vural Altan

Teknik Direktör: Oktay Akgül

Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Erdem Gökçe (Alpay Koldaş dk. 73), Ferdi Burgaz (Arda Gülmez dk. 83), İsmail Güner, Erdinç Çepoğlu, Bilal Ceylan, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Hakan Erçelik dk. 63), Enes Nalbantoğlu, Sefa Küpeli, Fatih Taşdelen (Adnan Emir Koldere dk. 83)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Fatih Taşdelen (dk. 31), Bilal Ceylan (dk. 32), Enes Nalbantoğlu (dk. 61) (Karşıyaka), Ali Efe Çördek (dk. 56), Kaan Güdü (dk. 71) (Bulvarspor)

Sarı kartlar: Burak Diker (Bulvarspor), Enes Nalbantoğlu, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Spor Güncel Haberler

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