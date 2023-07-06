Karşıyaka, Bucaspor 1928'den Mazlum Demir'le anlaştı
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli stoper Mazlum Demir ile söz kesen Karşıyaka, Mazlum'un bonservisini alıp imza atmasını bekliyor. Karşıyaka ayrıca Erdinç ve Sefa Küpeli'ye resmi imza attırdı, Fatih Taşdelen'le sözleşme yeniledi. Ancak Akın Akman'la anlaşma sağlanamadı.
TFF 3'üncü Lig'de kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Bucaspor 1928'den tecrübeli stoper Mazlum Demir'le söz kesti. Menemen FK altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da da forma giydi. Bucaspor 1928'le sözleşmesi süren Mazlum'un bonservisini alıp imza atması bekleniyor.
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