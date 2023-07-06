Karşıyaka, Bucaspor 1928'den Mazlum Demir'le anlaştı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli stoper Mazlum Demir ile söz kesen Karşıyaka, Mazlum'un bonservisini alıp imza atmasını bekliyor. Karşıyaka ayrıca Erdinç ve Sefa Küpeli'ye resmi imza attırdı, Fatih Taşdelen'le sözleşme yeniledi. Ancak Akın Akman'la anlaşma sağlanamadı.