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Karşıyaka, Bucaspor 1928'den Mazlum Demir'le anlaştı

Karşıyaka, Bucaspor 1928'den Mazlum Demir'le anlaştı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli stoper Mazlum Demir ile söz kesen Karşıyaka, Mazlum'un bonservisini alıp imza atmasını bekliyor. Karşıyaka ayrıca Erdinç ve Sefa Küpeli'ye resmi imza attırdı, Fatih Taşdelen'le sözleşme yeniledi. Ancak Akın Akman'la anlaşma sağlanamadı.

TFF 3'üncü Lig'de kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Bucaspor 1928'den tecrübeli stoper Mazlum Demir'le söz kesti. Menemen FK altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da da forma giydi. Bucaspor 1928'le sözleşmesi süren Mazlum'un bonservisini alıp imza atması bekleniyor.Karşıyaka, listesindeki Karaman FK'dan sol kanat Akın Akman'la ise anlaşamadı. Oyuncu Batman Petrolspor'a gitti. Metin Peker'in Elazığspor'la anlaşmasının ardından Karşıyaka'da 9 sezon forma giydikten sonra geçen yıl lig bitmeden ayrılan Mustafa Aşan, Yozgat Bld Bozokspor'a imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

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