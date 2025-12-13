Haberler

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 Bornova 1877: 1

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 Bornova 1877: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, evinde Bornova 1877'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Hamza Küçükköylü, Onur İnan ve Berat Şahin'den gelirken, Bornova 1877'nin tek golünü Ertuğrul Yıldırım attı.

TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftada Karşıyaka evinde karşılaştığı Bornova 1877'yi 3-1 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: İbrahim Güner, Uğur Çakmak, Mehmet Sonay

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci, Doğanay Avcı, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt (Ahmet Yağız Mengi dk. 83), Samet Sargın, Namık Barış Çelik (Tolga Ünlü dk. 30), Onur İnan (Mehmet Güneş dk. 58), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankirli dk. 83)

Bornova 1877: Batu Efe Akdağ, Mete Şentürk, Berke Kılıç, Baran Kırmaci (Abdulkadir Kuzey dk. 70), Emre Akbulut (Ömer Hızıroğlu dk. 84), Murat Arslan, Ertuğrul Yıldırım (Ahmet Ata Kalaycıoğlu dk. 84), Ege Duyar, Boran Yılmaz, Enver Büyükdere (İlhan Doğanay dk. 63), Aslan İlidi

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 12), Onur İnan (dk. 21), Berat Şahin (dk. 31) (Karşıyaka), Ertuğrul Yıldırım (dk. 17)

Sarı kartlar: Emre Akbulut, Ege Duyar (Bornova 1877) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title