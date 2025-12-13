TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 Bornova 1877: 1
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, evinde Bornova 1877'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Hamza Küçükköylü, Onur İnan ve Berat Şahin'den gelirken, Bornova 1877'nin tek golünü Ertuğrul Yıldırım attı.
TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftada Karşıyaka evinde karşılaştığı Bornova 1877'yi 3-1 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: İbrahim Güner, Uğur Çakmak, Mehmet Sonay
Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci, Doğanay Avcı, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt (Ahmet Yağız Mengi dk. 83), Samet Sargın, Namık Barış Çelik (Tolga Ünlü dk. 30), Onur İnan (Mehmet Güneş dk. 58), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankirli dk. 83)
Bornova 1877: Batu Efe Akdağ, Mete Şentürk, Berke Kılıç, Baran Kırmaci (Abdulkadir Kuzey dk. 70), Emre Akbulut (Ömer Hızıroğlu dk. 84), Murat Arslan, Ertuğrul Yıldırım (Ahmet Ata Kalaycıoğlu dk. 84), Ege Duyar, Boran Yılmaz, Enver Büyükdere (İlhan Doğanay dk. 63), Aslan İlidi
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 12), Onur İnan (dk. 21), Berat Şahin (dk. 31) (Karşıyaka), Ertuğrul Yıldırım (dk. 17)
Sarı kartlar: Emre Akbulut, Ege Duyar (Bornova 1877) - İZMİR