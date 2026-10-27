Karşıyaka, Boluspor'u Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda uzatmalarda 3-1 yendi

Karşıyaka, Boluspor'u Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda uzatmalarda 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Boluspor, Karşıyaka'ya uzatmalar sonucu 3-1 yenildi. 16. dakikada Mustafa ile öne geçen Boluspor'a Karşıyaka 90. dakikada Tuğay'ın penaltısıyla karşılık verdi; uzatmalarda Ömer ve Eren'in golleri skoru 3-1 yaptı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Akdağ, Eren Özçelik, Ömer Akman
BOLUSPOR: Muhammet, Ali Uğurhan, Arda (Dk. 46 Elvin), Ali Çırak, Abdulsamet, Mustafa (Dk. 46 Furkan), Can, Temel (Dk. 65 Ege), Nurettin (Dk. 75 Yusuf), Escobar (Dk. 83 Aderinola - Dk. 83 Deniz), Diaz
KARŞIYAKA: Ersen, Mahmut, Efe, Çağhan (Dk. 69 Hıdır), Selim (Dk. 96 Ömer), Yiğit (Dk. 46 Bartu), Süleyman (Dk. 69 Mücahit), Tuğay, Emircan, Arda, Fehmi (Dk. 79 Eren)
GOLLER: Dk. 16 Mustafa ( Boluspor ) Dk. 90 Tuğay, Dk. 105 Ömer, Dk. 118 Eren ( Karşıyaka )
SARI KARTLAR: Escobar ( Boluspor ), Efe, Ömer, Bartu, Eren ( Karşıyaka )
1'nci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Karşıyaka'ya 3-1 yenildi.
16'ncı dakikada Boluspor'da Mustafa'nın şutu ağlara gitti: 1-0.
88'inci dakikada ceza sahası içerisinde Diaz'ın topun eline değmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Tuğay, kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.
90+3'üncü dakikada Ege'nin ceza sahası içerisine girerek kalenin sağından sert şutu yan ağlara gitti.
Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından maç uzatmalara gitti.
105'inci dakikada Ömer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-2.
118'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Eren'in şutu ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşma Karşıyaka'nın 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.