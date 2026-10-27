Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka, Boluspor'u Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda uzatmalarda 3-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Boluspor'u Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda uzatmalarda 3-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Boluspor, Karşıyaka'ya uzatmalar sonucu 3-1 yenildi. 16. dakikada Mustafa ile öne geçen Boluspor'a Karşıyaka 90. dakikada Tuğay'ın penaltısıyla karşılık verdi; uzatmalarda Ömer ve Eren'in golleri skoru 3-1 yaptı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ, Eren Özçelik, Ömer Akman

BOLUSPOR: Muhammet, Ali Uğurhan, Arda (Dk. 46 Elvin), Ali Çırak, Abdulsamet, Mustafa (Dk. 46 Furkan), Can, Temel (Dk. 65 Ege), Nurettin (Dk. 75 Yusuf), Escobar (Dk. 83 Aderinola - Dk. 83 Deniz), Diaz

KARŞIYAKA: Ersen, Mahmut, Efe, Çağhan (Dk. 69 Hıdır), Selim (Dk. 96 Ömer), Yiğit (Dk. 46 Bartu), Süleyman (Dk. 69 Mücahit), Tuğay, Emircan, Arda, Fehmi (Dk. 79 Eren)

GOLLER: Dk. 16 Mustafa ( Boluspor ) Dk. 90 Tuğay, Dk. 105 Ömer, Dk. 118 Eren ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Escobar ( Boluspor ), Efe, Ömer, Bartu, Eren ( Karşıyaka )

1'nci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Karşıyaka'ya 3-1 yenildi.

16'ncı dakikada Boluspor'da Mustafa'nın şutu ağlara gitti: 1-0.

88'inci dakikada ceza sahası içerisinde Diaz'ın topun eline değmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Tuğay, kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.

90+3'üncü dakikada Ege'nin ceza sahası içerisine girerek kalenin sağından sert şutu yan ağlara gitti.

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından maç uzatmalara gitti.

105'inci dakikada Ömer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-2.

118'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Eren'in şutu ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma Karşıyaka'nın 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu

Ünlü oyuncudan Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

Efsane isim derbi sonrası patladı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı