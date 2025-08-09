Karşıyaka, Beşiktaş'tan Genç Futbolcu Ahmet Yağız Mengi'yi Kadrosuna Katıyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, yeni transfer politikası doğrultusunda Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna dahil ediyor. Genç futbolcu, Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü tarafından uzun süredir izleniyordu.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yeni statünün etkisiyle transferde önemli oranda gençlere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katıyor. Genç oyunculara şans vererek vitrine çıkarmasıyla tanınan Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür'un uzun süredir takip ettiği oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten resmi onay gelir gelmez imza atacak. Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 maçta forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
