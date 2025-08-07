Karşıyaka Basketbol, Yeni Sezona Yabancı Transferle Güçleniyor

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Basketbol, kadrosunu güçlendirmek için yabancı oyunculara yoğunluk verdi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlk adım olarak, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Faruk Beşok'u başantrenörlük görevine getiren İzmir temsilcisi, dış transferde de önemli hamleler yaptı. Yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Samet Geyik, Egemen Güven ve Ege Özçelik'i kadrosuna katarak güç kazandı. İç transfere de start veren İzmir ekibi, Mert Celep ile yeniden anlaşmaya vardı. Yabancı oyuncu transferi konusunda da girişimlere başlayan Karşıyaka, kulübün mali yapısına ve hedeflerine uygun isimleri renklerine katmak için çalışmalarına hız verdi. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin bazı oyuncularla şimdiden temasa geçtiği kaydedildi.

Öte yandan Karşıyaka'nın eski başkanlarından Azat Yeşil, bu sezon futbol takımının kuruluşuna verdiği ekonomik destekle dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla basketbol camiasının da kenetleneceğini ifade etti. Yeşil'in bu açıklaması sonrası Karşıyaka Basketbol'da hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. - İZMİR