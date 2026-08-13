Karşıyaka Basketbol'da transfer atağı: 6 yeni oyuncu kadroda

Karşıyaka Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltirken, şimdiden kadrosuna 6 yeni isim dahil etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk olarak takımın başına daha önce de görev yapan Nenad Markovic'i getirirken, ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

İzmir temsilcisi, şu ana kadar 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Karşıyaka'nın ilk transferi kısa forvet Yavuz Gültekin olurken, yeşil-kırmızılılar daha sonra uzun forvet Hakan Sayılı, oyun kurucu Ishmael El-Amin, uzun forvet Muhaymin Mustafa ve forvet Rashard Kelly ile anlaşma sağladı. Kaf-Kaf, son olarak oyun kurucu Briante Weber'i de kadrosuna dahil etti.

Yeni sezon öncesinde 6 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Karşıyaka'nın, transfer çalışmalarını sürdürerek rotasyonunu daha da genişletmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı