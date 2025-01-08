Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçında Yenildi
Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunan ekip Promitheas Patras'a 81-77 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Juozas Barkauskas (Litvanya), Ariadna Chueca Moreno (İspanya)
Karşıyaka : Russell 15, Hakan Sayılı 10, Thomas Akyazılı 18, McDermott 11, Muhsin Yaşar 12, Ozman Yılmaz, Ergin Tırpancı 11, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep,
Promitheas Patras : Lountzis 7, Wiliams 12, Shittu 10, Reese 13, Varnado 5, Bazinas 10, Chrysikopoulos 3, Iwundu 11, Karagiannidis 10,
1. periyot: 16-21
Devre: 39-42
3. periyot: 60-64
Beş faulle çıkan: 35.55 Shittu (Promitheas Patras )
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildi.