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Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçında Yenildi

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçında Yenildi
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Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunan ekip Promitheas Patras'a 81-77 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Juozas Barkauskas (Litvanya), Ariadna Chueca Moreno (İspanya)

Karşıyaka : Russell 15, Hakan Sayılı 10, Thomas Akyazılı 18, McDermott 11, Muhsin Yaşar 12, Ozman Yılmaz, Ergin Tırpancı 11, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep,

Promitheas Patras : Lountzis 7, Wiliams 12, Shittu 10, Reese 13, Varnado 5, Bazinas 10, Chrysikopoulos 3, Iwundu 11, Karagiannidis 10,

1. periyot: 16-21

Devre: 39-42

3. periyot: 60-64

Beş faulle çıkan: 35.55 Shittu (Promitheas Patras )

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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