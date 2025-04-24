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Karşıyaka Basketbol'dan Roberto Gallinat Açıklaması

Karşıyaka Basketbol'dan Roberto Gallinat Açıklaması
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Karşıyaka Basketbol, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat hakkında açıklama yaparak tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Karşıyaka Basketbol, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat hakkında açıklama yaptı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibi, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisine devam edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynadığımız Manisa Basket Divissa karşılaşmasında, daha önce geçirdiği omuz travmasına bağlı olarak sağ omzundaki sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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