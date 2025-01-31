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Karşıyaka Basketbol'da Ayrılıklar Devam Ediyor: Sean McDermott ile Yollar Ayrıldı

Karşıyaka Basketbol'da Ayrılıklar Devam Ediyor: Sean McDermott ile Yollar Ayrıldı
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Karşıyaka Basketbol, ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Son olarak ABD'li forvet Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak ayrılık yaşandı. Kulüp, McDermott'a emekleri için teşekkür etti.

Karşıyaka Basketbol, ABD'li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce ekonomik problemlerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrılmıştı. İzmir ekibinde şimdi de ABD'li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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