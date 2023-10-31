Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Teknik Direktör Ersin Aka'ya Sahip Çıktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da taraftarlar son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Ersin Aka'ya sırt çevirirken, Başkan Azat Yeşil, tecrübeli teknik adama kalkan oldu. Ersin Aka'yla yüz yüze görüşme yapacaklarını belirten Başkan Yeşil, kişi ve grupların isteği üzerine hareket etmeyeceklerini, gündemde teknik direktör değişikliği olmadığını, yönetim kurulunda alınan kararları uygulayacaklarını söyledi.

Son haftalarda önemli fırsatlar kaçırdıklarının altını çizen Yeşil, "İki maçta önemli bir avantajı iyi kullanamadık. Hocamız ile telefonda görüştük. İki günlük iznin ardından takım toplanacak. Teknik direktörümüz ile yüz yüze görüşmeler yapacağız. Eksiklerimiz var, onların giderilmesini isteyeceğiz. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iyi bir hava yakaladık. Takım konum olarak iyi bir durumda. Geçmişte kulübümüzde sezon 3-4 hoca ile tamamlanan dönemler oldu. Ancak başarı gelmedi. Aynı hoca bir sezonda iki kez takımı çalıştırdı. Biz kişilerin ve grupların isteği üzerine hareket etmeyeceğiz. Yönetim kurulumuzda alınan kararlar uygulanır" dedi.

"ELEŞTİRİLER MOTİVASYONU BOZUYOR"

Lige son yıllarda görülmemiş bir istatistik ile başladıklarını belirten Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, "Son günlerde yapılan eleştirler takımın motivasyonunu bozuyor. Bu açıklamalar oyuncuların da kafasını karıştırıyor. Hedefe giden yolda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kararları da yönetim kurulumuz verecektir" diye konuştu.

"GÜNDEMDE YOK"

Silifke Belediyespor yenilgisi ve Elazığspor beraberliği sonrası eleştirilen Ersin Aka için son noktayı koyan Azat Yeşil, "Gündemimizde hoca değişikliği ile ilgiyi birşey yok. Teknik direktörümüzle yapacağımız toplantıda gerekli uyarıları yapacağız. Bizim amacımız devre arasına kadar alabileceğimiz tüm puanları almak. Devre arasında da özellikle ortaya sahayı güçlendirmek için gerekli 2-3 transferi yapıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak" dedi.

Yeşil, teknik ekibe takviye iki atletik performans antrenörü ile anlaşma sağladıklarını da açıkladı.