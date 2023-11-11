Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 10. haftada yarın Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 10. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kahramanmaraş bölgesinden Serkan Gürbüz yönetecek. Gürbüz'ün yardımcılıklarını Nesim Karenfil ve Rıdvan Çevik yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Mehmet Çelebi olacak.

Müsabaka öncesinde Karşıyaka 16 puanla 4. sırada yer alırken, ev sahibi Anadolu Üniversitesi ise 11 puanla ligde 7. basamakta bulunuyor. Konuk ekip zorlu mücadeleden 3 puan alarak zirveye tekrar çıkmak isterken, ev sahibi Anadolu Üniversitesi ise yeşil-kırmızılıları mağlup ederek play-off hattına girmeyi hedefliyor. - İZMİR