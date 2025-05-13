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Karşıyaka, Anadolu Efes'i Konuk Edecek

Karşıyaka, Anadolu Efes'i Konuk Edecek
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Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, iç sahada oynadığı son 3 maçı kazanarak ligde kalmayı garanti etti. Yarın saat 19.00'da Anadolu Efes ile karşılaşacaklar. Kayıtlı bilet fiyatları tam 100 TL, öğrenci 100 TL, VIP 750 TL.

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ahmet Çakı yönetiminde iç sahada oynadığı son 3 maçı kazanarak ligde kalmayı garantileyip az da olsa Play-In şansını da sürdüren Karşıyaka yarın erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam ve öğrenci 100 TL, VIP tribün 750 TL olarak belirlendi. İki takım arasında 27'nci haftada oynanması gereken karşılaşma Anadolu Efes'in EuroLeague'deki Play-Off mücadelesi nedeniyle ertelenmişti. Ligde 28 maçta 11 galibiyet alan Karşıyaka bu randevunun ardından sezonu cumartesi günü Tofaş deplasmanında noktalayacak. Bitime 4 maçı kalan Anadolu Efes'in ise 19 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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