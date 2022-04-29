Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu - Haberler

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Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu

Kars'ta düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları sona erdi.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları sona erdi. Rakipleri geçen 3 Kasım Ortaokulu öğrencileri şampiyon oldu.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda 26-27 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen "Okul Sporları" Masa Tenisi karşılaşmaları sonuçlandı.

Karşılaşmalarda küçük kızlar kategorisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu İl 1'incisi olurken, Masa Tenisi Küçük erkeklerde de Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu 2'inciliği kazandı.

Dereceye giren başarılı sporcular, Küçük Kızlar kategorisinde Ağrı'da yapılacak olan Masa Tenisi bölge gurup maçlarında Kars'ı temsil edecek.

Öte yandan Arpaçaylı öğrencilerin başarısında Okul Müdürü Akan Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Yalçın Meço'nun da desteği bulunuyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Arpaçay, Kasım, Okul, Kars, Spor, Haberler

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