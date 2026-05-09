Kars'ta Galatasaray coşkusu sokaklara taştı

Kars'ta Galatasaray taraftarları, takımın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu meşalelerle ve marşlarla kutlayarak şehir merkezinde büyük bir coşku yaşadı. Kutlamalar, gece geç saatlere kadar sürdü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

KARS'ta Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehir merkezinde bir araya gelerek meşaleler yaktı, marşlar söyledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Özellikle Faikbey Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde yoğunlaşan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç yaşlı demeden binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda, Galatasaray bayraklarıyla donatılan araçlar şehir turu attı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takımlarına olan sevgilerini bir kez daha gösterdi. Kars'ta gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
