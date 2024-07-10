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Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle

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Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli'nin kariyerinde bir ilke imza atma ihtimali ortaya çıktı. Brezilya basını, Corinthians'ın İtalyan futbolcunun menajeriyle görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Balotelli'nin bu transferi gerçekleşirse kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a veda eden yıldız futbolcu Mario Balotelli hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli'nin menajeriyle görüşmeler yürütüyor. Corinthians'ın transferi noktalaması halinde İtalyan golcü kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

Öte yandan UOL'da köşe yazarlığı yapan Renato Maurício Prado, Balotelli'yle ilgili, "Prado, İtalyan forveti yaşına vurgu yaptı ve "Bu çok saçma! Balotelli'yi getirmektense kimseyi getirmemek daha iyi. Balotelli'nin maaşının ne kadar olacağını bir düşünün. Bu sezon onun 2-3 maçını izledim. Yıllar önceki Balotelli olmaktan çok uzak. Yaşlandı ve artık aynı ritme, hıza sahip değil. Böyle çılgın bir hamle yapacaksan Gabigol'ün peşinden git. Maliyeti benzer olacaktır" şeklinde bir yazı kaleme aldı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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Yorumlar (2)

Ugur Cicek:

Bizim batuhanin farklı versiyonu ama aynı tabakta yemek yemişler belli

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Dağıstan:

Top koşturma zamanı bitti. antrenör olsun , bakalım nasıl koşturuluyormuş , göstersin

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