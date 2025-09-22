Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Trabzonspor ile yollarını Ağustos 2024'te ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, 23 yıllık kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapabilir.

AL-AHLY'NİN GÜNDEMİNDE

Mısır ekibi Al-Ahly, ligde alınan kötü sonuçların ardından İspanyol teknik direktör Jose Riveiro ile yollarını ayırmıştı. Kooora'nın haberine göre, kulüp yeni teknik adam arayışında üç ismi gündemine aldı. Adaylar arasında Abdullah Avcı, Rui Vitoria ve Ramon Diaz yer alıyor.

KARAR BU HAFTA

Al-Ahly yönetiminin yeni hocasını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Takımı yeniden yabancı bir teknik adama emanet etmek isteyen yönetim, nihai kararını kısa süre içinde verecek.

TREZEGUET DETAYI

Trabzonspor'dan Avcı'nın eski öğrencisi olan Mahmoud Trezeguet de şu anda Al-Ahly forması giyiyor. Bu durum, Avcı'nın göreve gelmesi halinde uyum sürecini kolaylaştırabilir.

AVCI'NIN KUPA KARNESİ

2002 yılında İstanbulspor U21 takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde en büyük başarılarını Trabzonspor ile yaşadı. Bordo-mavili ekiple, 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı, kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak. Al-Ahly şu anda ligde 6 maçta 9 puanla 10. sırada bulunuyor.