Karim Benzema, Real Madrid'e geri dönüyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen Fransız Yıldız Karim Benzema, futbol kariyeri ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

ERKEN EMEKLİ OLACAK

Relevo'da yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcü, 2025'in mayıs ayında futbolu bırakma kararı aldı. Benzema'nın takımı Al-Ittihad 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da emekliliğini öne çekeceği belirtildi.

REAL MADRID'E DÖNECEK

Karim Benzema, futbolu bıraktıktan sonra ise kulüp elçisi olarak efsanesi olduğu eski takibi Real Madrid'e geri dönecek. Başkan Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkisi bulunan Benzema, kulübü Arabistan'da tanıtacak ve özellikle sponsorluklar üzerinden İspanyol devine ekonomik bir pazar oluşturacak.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, 2023 yazında imza attığı Al-Ittihad'da 44 maça çıktı. Benzema, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldızın Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.