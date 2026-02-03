Haberler

Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, 38 yaşındaki Fransız futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattı. Al Ittihad ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Benzema, Al Ittihad'da 83 maçta 54 gol atmıştı. Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumda.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransız futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Benzema, 2023 yılında transfer olduğu Al Ittihad ile 83 maça çıktı ve 54 gol attı.

Darwin Nunez ve Ruben Neves'in de formasını giydiği Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
