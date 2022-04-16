Kardeş payı! Eski Fenerli Benzia'nın golü hasreti dindirmedi - Haberler

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Kardeş payı! Eski Fenerli Benzia'nın golü hasreti dindirmedi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un Ziya Erdal ile bulduğu gole Hatayspor Benzia ile cevap verdi. Hatayspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Hatay'daki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kardeş payı! Eski Fenerli Benzia'nın golü hasreti dindirmedi

PERDEYİ ZİYA AÇTI

Yiğido 28. dakikada Ziya Erdal'ın penaltıdan kaydettiği golle 1- öne geçti. Hatayspor, eski Fenerbahçeli Benzia'nın 61'de kaydettiği golle beraberliği sağladı. Maç bu skorla tamamlandı.

HASRET DİNMEDİ

Atakaş Hatayspor'un galibiyet hasreti 4, Demir Grup Sivaspor'un ise 3 maça çıktı. Hatay puanını 49 yaparken, Sivas da 42 puana yükseldi.

Kardeş payı! Eski Fenerli Benzia'nın golü hasreti dindirmedi

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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