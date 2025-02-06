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Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın dün akşam saatlarinde hayatını kaybetti. Kardeşinin vefatı sonrası ilk kez görüntülenen Sergen Yalçın, basın mensuplarının, "Başınız sağolsun, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorularına elini kaldırarak teşekkür etti ve kısa bir süre hastane önünde kaldıktan sonra aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Türk spor camiasının sevilen isimlerinden teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın, dün acı bir kayıp yaşadı. Sergen'in 2,5 yıldır kanser tedavisi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

ACISI YÜZÜNE YANSIMIŞ

47 yaşındaki kardeşinini vefatıyla derin bir üzüntü duyan Sergen Yalçın'ın hastane çıkışı görüntüleri ortaya çıktı. Hastane çıkışı görüntülenen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Yalçın basın mensuplarının, "Başınız sağolsun, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorularına elini kaldırarak teşekkür etti ve kısa bir süre hastane önünde kaldıktan sonra aracına binerek hastaneden ayrıldı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak. Yalçın'ın naaşı Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

Adam kardeşimle ilgilenmem gerekiyor diyerek Beşiktaşa hayır dedi diye linçlediniz. Hayat bu lşte.

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Ne düşünüyorsunuz böyle saçma sapan bi soruyu ancak bizim medya sorar.

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Haber YorumlarıAli:

Adamın kardeşi ölmüş , hala peşini bırakmamış gitmiş neler söylemek istersini diye soruyor La...VuuU. Klkk

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

düzgün adam başı sağolsun zor durum

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne hissediyorsunuz ne demek ya soru mu bu

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Adamı böyle günde rahat bırakın Allah aşkına ya

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