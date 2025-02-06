Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

Türk spor camiasının sevilen isimlerinden teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın, dün acı bir kayıp yaşadı. Sergen'in 2,5 yıldır kanser tedavisi gören kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

ACISI YÜZÜNE YANSIMIŞ

47 yaşındaki kardeşinini vefatıyla derin bir üzüntü duyan Sergen Yalçın'ın hastane çıkışı görüntüleri ortaya çıktı. Hastane çıkışı görüntülenen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Yalçın basın mensuplarının, "Başınız sağolsun, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorularına elini kaldırarak teşekkür etti ve kısa bir süre hastane önünde kaldıktan sonra aracına binerek hastaneden ayrıldı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak. Yalçın'ın naaşı Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.