Haberler

Milli serbest dalışçı ilk dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Milli serbest dalışçı ilk dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağlı 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Kardelen Çarpar, ilk kez katıldığı Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğine ulaştı.

Geçen yıl arkadaşının tavsiyesiyle serbest dalışa başlayan Kardelen, nisan ayında Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Bu dereceleriyle milli takıma seçilen Kardelen, geçen ay Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kardelen Çarpar, ilk kez mücadele ettiği dünya şampiyonasında nefes tutma branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

"Önemli tecrübe oldu"

Milli sporcu Kardelen Çarpar, AA muhabirine, milli takımla ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Şampiyona sürecinin kendisi için hem stresli hem de unutulmaz olduğunu belirten Kardelen, "Türkiye şampiyonasında elde ettiğim derecelerle milli takıma seçildim. Bu süreç benim için oldukça heyecan verici olduğu kadar stresliydi. Ancak orada kurduğum yeni arkadaşlıklar ve edindiğim deneyimler, süreci çok daha keyifli ve unutulmaz hale getirdi." dedi.

Kardelen Çarpar, dünya şampiyonasının kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.

"Emeklerimin karşılığını aldım"

Dünya ikinciliğinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Kardelen, şunları kaydetti:

"Kendimle gurur duyuyorum çünkü bu başarı için çok emek verdim, çok çalıştım. Verdiğim emeğin karşılığını almak benim için gerçekten çok değerliydi. Ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak ise tarif edilmesi zor, çok özel bir duyguydu."

Bu başarının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Kardelen Çarpar, milli takım kariyerini sürdürmek ve yeni başarılar elde etmek istediğini belirtti.

Milli takım antrenörü Sertan Aydın da sporcusunun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Kardelen'in ilk kez bir dünya şampiyonasında mücadele ettiğini aktaran Aydın, "İlk kez katılmasına rağmen çok güzel mücadele etti. Bu önemli organizasyonda kürsüde yer alması çok değerliydi. Emeklerinin karşılığını alması ve ülkemizin bayrağını dalgalandırması bizim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti

Daha 23 yaşındaydı! Ani ölümü savcılığı harekete geçirdi
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak