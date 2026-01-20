Haberler

Karatede hedef 81 ilde temsilcilik

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, 81 ilin 70'inde aktif il temsilciliklerinin olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa sürede 81 ilin hepsinde il temsilcimiz ve karate hocamız olacak." dedi.

Karabük'te 16-17 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası için kente gelen Destici, AA muhabirine, şampiyonaya 30 ilden 40 kulübün 600 sporcuyla katıldığını söyledi.

Müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirten Destici, şampiyonada başarılı olan sporcuların bir yıl boyunca federasyonu hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki faaliyetlerde temsil edeceğini kaydetti.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Karate Federasyonu olarak daha güçlü, dev adımlarla faaliyetlerini ve programlarını yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Federasyonun 2026 faaliyet programını yayımladıklarını belirten Destici, "50'ye yakın yurt dışı faaliyet programımız var. Yine Türkiye'nin birçok kentinde programlar düzenleyeceğiz. Şu an Türkiye Karate Federasyonunun 2012'den bu yana kayıtlı olan 400 bin lisanslı sporcusu, 2025 yılında 50 bin lisanslı sporcusu var. Türkiye genelinde 4 bine yakın teknik hocamız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı 120 civarında hocamız var." diye konuştu.

Destici, 2025 yılının başarılı geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda, Mısır'daki Dünya Kupası'nda Türkiye Karate Federasyonu olarak çok başarılı sonuçlar elde ettik. İki hafta önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karate Federasyonu Başkanımızı, teknik hocamızı ve başarılı sporcularımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Karate Federasyonu olarak çalışmaya, sporcularımızın zeki, çevik, milli ve ahlaki değerlere uygun yetişmelerine yönelik büyük çaba gösteriyoruz. Sporcularımız anneleri, babaları, hocaları, ülkemiz için çok önemli ve çok kıymetli."

Türkiye'nin 81 ilinden 70'inde aktif il temsilciliklerinin olduğunu belirten Destici, "İnşallah en kısa sürede 81 ilin hepsinde il temsilcimiz ve karate hocamız olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde gençlerimizi bu spora teşvik etmek için çalışıyoruz. Geçen yıl Diyarbakır'da 2 faaliyet programı yaptık. Bu hem oradaki bölge halkı hem bürokrasimiz hem de devletimiz tarafından çok faydalı bulundu. Federasyon olarak devletimizin emrindeyiz, sporcularımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Destici, yeni projelerinden de bahsederek, daha fazla kişinin karateye dahil edilmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Spor
