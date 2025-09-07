Karate Turnuvasıyla Gazze'ye Destek

TÜRKİYE Karate Federasyonu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla karate turnuvası düzenlendi. Turnuvadan elde edilen tüm gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla karate turnuvası düzenlendi. Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Danışmanı Alihan Genç, Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Fatih Destici, Hayrettin Hamurcu, Ömer Duran, Hilmi Kaplan, Recep Tufan ve çok sayıda sporcu ile izleyiciler katıldı. Turnuvadan elde edilecek tüm gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

'MÜCADELEMİZ GAZZE'NİN UMUDU İÇİN'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, "Mücadelemiz madalya için değil Gazze'nin umudu için. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken değil. Bugün orada masum çoluk çocuk katlediliyor, açlıkla imtihan ediliyor. Bütün dünya bugün hepimizin bildiği gibi uluslararası organizasyonlar ve şu anda uluslararası sularda uluslararası Sumud Filosu yaklaşık 50 farklı ülkenin katılımı ile yola çıkmış durumda. İspanya'dan İtalya'ya Gazze'ye doğru yola çıkmış durumda. Bu organizasyonda buradan oraya selam ediyor. Buradan oraya destek veriyor. Bütün dünyaya aslında yaşanan zulmü haykırıyor sayın Cumhurbaşkanımız ve bu anlamda bütün Türkiye'deki başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere federasyonlarımız bütün sporcularımız sesini yüksek bir şekilde haykırmaya devam ediyor" dedi.

'BİR SES BİR UMUT AÇISINDAN TURNUVA YAPMAKTAYIZ'

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Nizam Baran, "Bugün burada anlamlı bir turnuvayı tertip ediyoruz. Dünyada farkındalık oluşturan birçok ülke varken biz buna sessiz kalamayacağımızı düşündük kareta federasyonu olarak bir farkındalık oluşturması açısından Gazzeli kardeşlerimize bir ses bir umut açısından bu turnuvayı yapmaktayız. Turnuvayı esas buradaki amaç sporcuların madalya değil, buradaki çocuklara kardeşliklerini göstermek açısından bir sevgi beslemek, sevgi göstermek, destek olmak bir gün olarak yapılıyor. Diğer stillerden de katılım yoğun bir şekilde bugün tamamlayacağız" dedi.