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Karate 1 Premier Lig'in dördüncü etabı, yarın Fas'ta başlayacak

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Karate 1 Premier Lig'in dördüncü ayağı yarın Fas'ın başkenti Rabat'ta başlıyor. 60 ülkeden 400 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 21 milli sporcu temsil edecek. Müsabakalar 14 Nisan'a kadar sürecek.

Milli sporcuların katılacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü ayağı yarın Fas'ta start alacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Rabat'taki organizasyonda 60 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 12 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.

Organizasyon 14 Nisan Pazar gününe sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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