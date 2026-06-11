Karate 1 Premier Lig'in dördüncü etabı, yarın Fas'ta başlayacak

Milli sporcuların katılacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü ayağı yarın Fas'ta start alacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Rabat'taki organizasyonda 60 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 12 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.

Organizasyon 14 Nisan Pazar gününe sona erecek.