Karapürçek Judocuları İl Judo Şampiyonası'nda Ödülleri Topladı

Karapürçek Judocuları İl Judo Şampiyonası'nda Ödülleri Topladı
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya'da düzenlenen İl Judo Şampiyonası'na katılan Karapürçek ilçesi sporcuları, 14 birincilik, 11 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak büyük bir başarı elde etti. Antrenör Neslihan Can, sporcuların ilk maç deneyimlerinin güvenlerini artırdığını kaydetti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sakarya'da düzenlenen İl Judo Şampiyonası'nda Karapürçek ilçesi sporcuları büyük başarıya imza attı.

Serdivan Yazlık Metehan Başar Spor Salonu'nda 'Minikler', 'Süper Minikler' ve 'Mini Minikler' kategorilerinde yoğun katılımla yapılan müsabakalarda, Karapürçek ilçesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Karapürçekli judocular, turnuvayı 14 birincilik, 11 ikincilik ve 5 üçüncülük derecesiyle tamamlayarak takım halinde dikkatleri üzerine çekti. Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Karapürçek Judo Antrenörü Neslihan Can, "Pek çok sporcum ilk defa maç deneyimi yaşadı. Bu turnuva, onların kendilerine olan güvenlerini artırdı. Hem ailelerimiz hem de ben çok gururluyum" dedi. - SAKARYA

