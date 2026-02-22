Haberler

TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 Elazığspor: 5

TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 Elazığspor: 5
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Elazığspor'a karşı 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Maçta öne çıkan isimler Fuat Bavuk ve Erkan Eyibil oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Elazığspor'a 5-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Hakan Özler, Berat Binbir

Karaman FK: Yakup Mert Çakır, Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe, Ahmet Can Gümüş (Muhammet Kavalcı dk. 46), Özdilek Yıldızhan (Yusuf Bilal Aylık dk. 40), Fatih Kızılay, Mustafa Çolak (Efe Güzel dk. 68), Serkan Özenç, Hasan Akpınar (Umut Buğra Çınar dk. 80), Furkan Koyuncu (Yasin Küçük dk. 68), Mustafa Murat Uslu

Elazığspor: Furkan Köse (Hakan Canbazoğlu dk. 46), Sakıb Aytaç (Çağlayan Menderes dk. 53), Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Ali Altınöz dk. 40), Hakan Yavuz, Sertaç Çam, Haluk Mustafa Tan, Burak Altıparmak (Mikail Koçak dk. 46), Samed Ali Kaya, Fuat Bavuk (Muhammet Ömer Çakı dk. 70)

Goller: Fuat Bavuk (dk. 6 ve 43), Erkan Eyibil (dk. 20), Samed Ali Kaya (dk. 38), Ercan Coşkun (dk. 62) Elazığspor)

Sarı kartlar: Yakup Mert Çakır, Mustafa Emir Meşe, (Karaman FK), Haluk Mustafa Tan, Burak Altıparmak (Elazığspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup

Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Tartışmalara son noktayı koydu