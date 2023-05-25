Karaman FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u uzatmada mağlup ederek yarı finale yükseldi
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TFF 3. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Karaman FK, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
TFF 3. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Karaman FK, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Burak Cansız xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Karaman FK: Mertcan Dağlı xx, Ali Kemal Başaran xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx (Mehmet Salih Yiğit dk. 96 ?), Selim Dilli xx (Kadir Bakırtaş dk. 116 ?), Umut Dilek xxx, Abdulsamet Kırım xx (Selçuk Hakalmaz dk. 101 ?), Ömercan Öndaş xx, Burak Gürler xx, Emir Özsoy xx (İdris Furat dk. 73 xx, İlyas Ural dk. 116 ?), Samet Aydın xxx
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen xx, Davut Babur xx, Samet Önger xx, Oğuz Aksoy xx (Veysel Karani Ünal dk. 84 x), Polat Güren xx, Tugay Yıldırım xxx, Kemal Akbaba xx (Burak Özbakır dk. 67 x), Ertuğrul Yıldırım xx, Recep Pekgöz xx (Hakan Özkan dk. 100 ?), Hamit Kurt xx, Yunus Emre Aydemir xx (Hami Baytar dk. 106 ?)
Goller: Umut Dilek (dk. 32 pen.), Samet Aydın (dk. 105) (Karaman FK), Tugay yıldırım (dk. 11) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Burak Gürler, Samet Aydın, (Karaman FK), Samet Önger, Oğuz Aksoy, Yunus Emre Aydemir, Veysel Karani Ünal, Hami Baytar, Burak Özbakır (Ayvalıkgücü Belediyespor) - KARAMAN