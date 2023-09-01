Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarla tamamlandı.