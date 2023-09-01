Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.
Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde oynanan birbirinden çekişmeli müsabakaların ardından tamamlandı. 3 kategoride toplam 40 sporcunun yer aldığı turnuvada sporcuların birincilik mücadelesi ise sporseverlerden tam not aldı. Merkez Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakalar sonunda genç erkeklerde Nusret Erdem Göktaş birinci, Doruk Aras Bereket ikinci, Arif Çetintürk üçüncü, Mustafa Talha Akhan dördüncü, genç kadınlarda Belinay Karadağ birinci, Elanur Uğuz ikinci, Ecrin Hatice Peşkir üçüncü, Ebru Bozkurt dördüncü, büyük erkekler kategorisinde Alp Çelik birinci, Murat Aladağ ikinci, İsmail Hakkı Demir üçüncü, Bora Çelik dördüncü oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN