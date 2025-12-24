Haberler

Masterler Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu

Karahisar Masterler Derneği üyeleri, Şuhut ilçesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Programda üyeler, spor gündemini değerlendirerek samimi bir ortamda sohbet etti.

Karahisar Masterler Derneği üyeleri Şuhut ilçesinde birlik ve beraberlik çerçevesinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Şuhut Keşkek Evi'nde gerçekleştirilen programa dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Karahisar Masterler Derneği Başkanı Adnan Kasabalı, futbol takımı hocaları Hakkı Mertgenç ve Ali Genç öncülüğünde düzenlenen kahvaltı buluşmasında üyeler, samimi bir ortamda bir araya gelerek sohbet etti. Programda spor gündemine dair değerlendirmeler yapılırken, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

