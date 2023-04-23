Karagümrük maçında sahada olacak mı? Icardi'den Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Tedavisi olumlu seyreden Arjantinli yıldızın, bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Alanyaspor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Mauro Icardi'nin Fatih Karagümrük maçında sahada olup olmayacağı merak konusuydu. Arjantinli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GENİŞ KADRODA YER ALABİLİR

Arka adalesinde ağrı hissettiği için Alanyaspor maçına devam edemeyen Icardi'ye yoğun bir tedavi uygulandı. Arjantinli yıldızın, Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de olmasa bile geniş kadroda yer alması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KRİTİK MAÇ

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor.