Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! Yıldız futbolcu tek cümleyle vahim tabloyu özetledi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolları ayırmak da kötü gidişe engel olmadı. 9 kişilik Karagümrük'ü deviremeyen sarı-lacivertlilerde Pelkas, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan yıldızın açıklamaları şöyle:

KONUŞMAK YERİNE DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

"Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDAYIZ"

Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız."