Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! Yıldız futbolcu tek cümleyle vahim tabloyu özetledi - Haberler

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Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi! Yıldız futbolcu tek cümleyle vahim tabloyu özetledi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenemeyen sarı-lacivertlilerde Dimitrios Pelkasi karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "İyi değildik ve bizim için utanç verici" dedi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolları ayırmak da kötü gidişe engel olmadı. 9 kişilik Karagümrük'ü deviremeyen sarı-lacivertlilerde Pelkas, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan yıldızın açıklamaları şöyle:

KONUŞMAK YERİNE DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

"Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDAYIZ"

Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız."

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fatih Karagümrük, Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

mojo risin:

Türkiye'nin en iyi takımı dokuz kişi kalan takıma karşı galip gelir..hatta o takım 12 kişi oynasa da galip gelir..sen Türkiye nin en devşirme kadrosundasin..

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