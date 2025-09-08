Karagümrük-Kasımpaşa Maçının Stadı Değişti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı, planlandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınıp Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.
Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor