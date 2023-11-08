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Karadeniz ekibinden muhteşem geri dönüş! Erteleme maçında gülen taraf Samsunspor

Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan maçta İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta geri düşen Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle üst üste 2. maçını kazanmış oldu.