Karadeniz ekibinden muhteşem geri dönüş! Erteleme maçında gülen taraf Samsunspor
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Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan maçta İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta geri düşen Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle üst üste 2. maçını kazanmış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u geriden gelerek 2-1 yendi.
İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ
İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
GERİ DÖNDÜLER
Ev sahibi ise 70. dakikada Soner Aydoğdu ve uzatma dakikalarında Marius Mouandilmadji'nin kaçırdığı penaltıda Youssef Ait Bennasser'in kaydetiği gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
2-1'lik galibiyetin ardından Samsunspor, 8 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı. Samsunspor, ligde hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.