Karacabey Belediyespor, Furkan Fehmi Güneş'i Transfer Etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Karacabey Belediyespor, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün yaptığı açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımıza katılan Furkan Fehmi Güneş'e başarılar diler, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Spor
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