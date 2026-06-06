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Karabüklü hakem Belder, Süper Lig'de maç yönetecek

Karabüklü hakem Belder, Süper Lig'de maç yönetecek
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TFF Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı 2026-2027 sezonu üst klasman hakemleri listesinde Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder de yer aldı. Belder, yeni sezonda Süper Lig maçlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıkladığı 2026-2027 sezonu üst klasman hakemleri listesinde Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder de yer aldı.

TFF'nin açıkladığı ve Türkiye'nin 22 farklı ilinden 55 hakemin yer aldığı listede bulunan Belder, 2026-2027 sezonunda Süper Lig maçlarında görev yapacak.

Hakemlik kariyerine 2012 yılında başlayan Mustafa Hakan Belder, yaklaşık 9 yıldır klasman hakemi olarak görev yapıyor. Belder, bugüne kadar TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında orta hakem, TFF 1. Lig karşılaşmalarında ise dördüncü hakem olarak görev aldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikasına da sahip olan Belder, üst klasman müsabakalarında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak da görev yaptı.

Üst klasman hakemleri listesine giren Belder, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de görev alarak Karabük'ü hakemlik alanında temsil edecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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